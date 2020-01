Ferrari zal nieuwe bolide voor seizoen 2020 in indrukwekkend kader onthullen Redactie

21 januari 2020

16u37

Bron: Belga 0 Formule 1 Ferrari onthult zijn wagen voor het seizoen 2020 tijdens een show op 11 februari in het historische Romolo Valli theater in Reggio Emilia. Dat maakte het Italiaanse Formule 1-team vandaag bekend.

Ferrari koos de locatie omdat “223 jaar geleden hier de tricolore werd geboren die later werd aanvaard als de vlag van verenigd Italië”, luidt het. “Daarom is het Valli theater de perfecte locatie om de nieuwste wagen van de Scuderia te onthullen.” Ook in 2020 zullen de Duitser Sebastian Vettel en de Monegask Charles Leclerc aan het stuur van de wagens zitten. Het team voorziet de eerste testen een week na de voorstelling in Barcelona. Het WK begint op 15 maart in Australië. Ferrari mikt op een eerste wereldtitel sinds die van Kimi Raikkonen in 2007.

📍 Teatro Valli, Reggio Emilia



What better place than the city of the #Tricolore 🇮🇹 to host our 2020 car launch? 🤩



Just 3 weeks to go, #Tifosi ❤️#essereFerrari 🔴

Releases andere wagens

Naast Ferrari maakten ook al enkele andere ploegen bekend wanneer ze hun nieuwe wagen voor het seizoen 2020 zullen voorstellen. Renault (Ricciardo en Ocon) doet dat daags na Ferrari (12 februari) in Frankrijk. McLaren stelt op 13 februari de bolide voor waarin Carlos Sainz jr. en Lando Norris mogen rondrijden in Woking (UK). En op 14 februari stellen zowel Alpha Tauri (het vroegere Toro Rosso, met Kvyat en Gasly) als Mercedes (Lewis Hamilton en Valtteri Bottas) hun nieuwe wagen voor in respectievelijk Salzburg en Silverstone. De overige vijf constructeurs hebben nog geen datum bekendgemaakt.