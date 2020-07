Ferrari wil bolides deze week nog verbeteren met enkele aerodynamische aanpassingen



06 juli 2020

23u32

Bron: Belga 0 Formule 1 Ferrari verwacht dat het komend weekeinde al beter voor de dag kan komen in de tweede race van de Formule 1. De Italiaanse renstal denkt in staat te zijn om enkele verbeteringen door te voeren.

Ferrari bleek afgelopen weekeinde nog niet echt klaar te zijn voor de eerste race van het uitgestelde seizoen in de koningsklasse van de autosport. Tegen alle verwachtingen in stuurde de Monegask Charles Leclerc zijn bolide toch naar een tweede plaats. De Duitse Sebastian Vettel kwam niet verder dan een tiende plaats.

Aanvankelijk hoopte Ferrari over twee weken met een verbeterde auto aan de start te kunnen komen in Boedepast. Maar directeur Louis Camilleri verklapte maandag dat de racewagens van Ferrari komend weekeinde al meer snelheid kunnen hebben, dankzij enkele aerodynamische verbeteringen. “Het is duidelijk dat we ons op alle fronten moeten verbeteren en dat kan deze week al gebeuren”, zei hij. “Leclerc heeft zondag in Oostenrijk laten zien hoe hij onze kleuren moet verdedigen. Het was jammer dat Vettel zijn kwaliteiten niet kon laten zien omdat zijn auto niet in balans was.”

