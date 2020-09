Exclusief voor abonnees Ferrari voor 1000ste keer aan de start: de kille waarheid achter de vurige mythe Jo Bossuyt

12 september 2020

10u00 0 Formule 1 Ferrari komt dit weekend aan de start van zijn duizendste grand prix. En neen, het was niet altijd een pretje. Het neemt niet weg, formule 1 zonder Ferrari, dat is als Covid 19-voetbal met lege tribunes: misschien wel dezelfde sport, maar dan zonder beleving. Is van bij de eerste grand prix in 1950 zo geweest. Ferrari, dat is het verhaal van veel passie een iets minder glorie. Maar ook de naam van de man die het merk na een driftbui oprichtte, en zelf mythische proporties zou aannemen: Enzo Ferrari.

Duizendste grand prix al. En toch: Ferrari stond op 13 mei 1950 niet aan de start van de allereerste race van het allereerste wereldkampioenschap formule 1, op het circuit van Silverstone. Dat gebeurde pas in de volgende race, Monaco: de jonge Enzo Ferrari was overhoop geraakt met Alfa Romeo, zijn werkgever, en wilde tonen dat hij het alleen kon. En beter. Dat laatste kon hij pas een jaar later bewijzen, in de Britse grand prix van 1951: de Argentijn José Froilan Gonzalez was er de snelste, en klopte zo voor het eerst Alfa Romeo. “Het voelt alsof ik mijn moeder vermoord heb,” zei een emotionele Enzo Ferrari na afloop. Een jaar later al pakte Alberto Ascari de eerste wereldtitel voor Ferrari. De eerste van tot nu toe vijftien.

