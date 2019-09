Ferrari viert feestje in Singapore: Vettel wint op stratencircuit, Leclerc tweede TLB

22 september 2019

16u12 16 Formule 1 Sebastian Vettel heeft de GP Formule 1 van Singapore gewonnen. De Duitser van Ferrari was op het stratencircuit van Marina Bay iedereen te snel af. Na 392 dagen was het zo eindelijk nog eens raak voor Vettel, die voor de vijfde keer in zijn carrière won in Singapore. De tweede plaats was voor Vettels ploegmaat Charles Leclerc, die het feestje zo compleet maakte voor Ferrari. Max Verstappen werd derde, Lewis Hamilton vierde.

De start in Singapore verliep zonder noemenswaardige incidenten. Charles Leclerc kon zijn koppositie behouden en de Monegask liep vrij snel een seconde uit op eerste achtervolger Lewis Hamilton. In de achtergrond eveneens weinig verschuivingen. Max Verstappen bleef hangen op plek 4, maar hij aasde op de stek van Sebastian Vettel. Ook Valtteri Bottas mengde zich in de strijd.

De eerste negentien ronden leverde niet gigantisch veel spektakel op, maar dan moesten de toppers de pits in beginnen te duiken. Hun rode, zachte banden hadden hun beste tijd gehad en een tactisch steekspel kon beginnen. Wiens plan zou het beste blijken? Vettel en Verstappen doken tegelijkertijd naar binnen en een rondje later volgde ook Leclerc. Hamilton bleef gewoon rijden.

‘t Was uiteindelijk Vettel die de beste zaak deed. Hij kwam voor teamgenoot Leclerc de baan op en daar was de Monegask niet mee opgezet. Hamilton reed zo even aan de leiding en de Brit stelde zijn pitstop uit tot ronde 26. Met zijn harde banden kwam de Brit uiteindelijk voor ploeggenoot Bottas weer de baan op, maar dus wel achter Verstappen. Opvallende tactische keuze van Mercedes.

Vettel ging daarna voorbij Gasly. Niet zonder risico, maar de jury keurde het manoeuvre goed. Wat later snelden ook Leclerc en Verstappen voorbij de Fransman, maar de voorgift van Vettel was op dat moment wel al zes tellen. Hamilton reed halfweg de race dan weer vier seconden achter nummer 3 Verstappen.

Na een crash van Russell moest de Safety Car uitrukken, de Brit werd de eerste rijder die de race moest verlaten. Het duurde een tijd vooraleer alle brokstukken opgeruimd waren en Vettel was zijn bonus dus kwijt. Maar nadat de Safety Car de plaat had gepoetst, schoot de Duitser wel opnieuw prima uit de startblokken. Vettel liep weer wat weg bij Leclerc.

Maar niet veel later waren er problemen voor Sergio Perez. Hij moest zijn Racing Point-wagen parkeren en dus moest de Safety Car opnieuw ten tonele verschijnen. De ronden tikten zo weg en niet veel na de herstart moest ook Raikkonen de handdoek gooien nadat hij werd aangetikt door Kvyat. Wéér kwam de Safety Car het circuit op en uiteindelijk mochten de rijders nog 10 ronden elkaar het vuur aan de schenen leggen.

Vettel hield ook na die herstart relatief makkelijk stand en Hamilton zette ondertussen de aanval in op de derde plaats van Max Verstappen. Maar de Nederlander hield stand. Ook voorin kwamen er uiteindelijk geen verschuivingen meer. Éen en twee voor Ferrari dus.