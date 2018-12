Ferrari stelt nieuwe F1-bolide medio februari voor LPB

14 december 2018

Ferrari stelt zijn nieuwe wagen voor het komende F1-seizoen op 15 februari voor aan het publiek, zo maakte teambaas Maurizio Arrivabene bekend. De voorstelling komt er drie dagen voor de start van de F1-testdagen in Barcelona. De eerste Grote Prijs wordt op 17 maart in Melbourne gereden. Ferrari hoopt komend seizoen de dominantie van Mercedes te doorbreken en kijkt daarvoor vooral naar viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Duitser krijgt Charles Leclerc als ploegmaat bij de Italiaanse renstal. De Monegask is de vervanger van Kimi Räikkönen.