Ferrari's van Leclerc en Vettel zetten ook in derde vrije oefensessie in Bahrein de toon YP

30 maart 2019

14u19

Bron: Belga 0 Formule 1 Charles Leclerc heeft in een Ferrari de beste tijd neergezet in de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Bahrein, de tweede manche in het WK Formule 1.

Op het Bahrain International Circuit in Sakhir klokte de Monegask een rondje in 1:29.569 en bleef daarmee zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel (tweede op 0.169) voor. Vrijdag waren Leclerc en Vettel ook al de snelste twee rijders in de eerste twee oefensessies.

De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) tekende zaterdag voor de derde tijd (op 0.765), voor zijn Finse teammaat Valtteri Bottas (vierde op 0.820).

Om 16 uur staan de kwalificaties op het programma. De Grote Prijs start zondag om 17u10.

Twee weken geleden opende het WK met de GP van Australië in Melbourne. Bottas won er voor Hamilton en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull).