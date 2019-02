Ferrari opnieuw snelste bij testritten F1, opvolger Vandoorne bij McLaren klokt tweede tijd MH/LPB

19 februari 2019

20u20

Formule 1 Ferrari heeft opnieuw de beste indruk gemaakt op de tweede dag van de F1-testritten in Montmelo. Maandag reed de Duitser Sebastian Vettel het snelste rondje op het Circuit de Catalunya, vandaag deed zijn Monegaskische ploegmaat Charles Leclerc hem dat na.

McLaren zette opnieuw de tweede tijd neer. De Engelsman Lando Norris, die het zitje van Stoffel Vandoorne innam bij de Britse renstal, was 306 duizendsten trager dan Leclerc. Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) klokte slechts de tiende tijd.

Pierre Gasly, de nieuwe ploegmaat van Max Verstappen bij Red Bull, moest de middagsessie vroegtijdig staken. De Fransman raakte de controle over zijn bolide kwijt en belandde in de vangrail van kunststof. Zijn auto liep vooral aan de achterkant flinke schade op en moest worden weggetakeld. Verstappen kwam niet in actie. Hij reed maandag al zijn eerste rondjes met zijn nieuwe bolide RB15. Morgen is hij opnieuw aan de beurt.

Uitslag:

1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:18.247 (157 ronden)

2. Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:18.553 (104)

3. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:19.206 (59)

4. Alexander Albon (Tha/Toro Rosso-Honda) 1:19.301 (132)

5. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19.312 (101)

6. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:19.535 (89)

7. Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda) 1:19.814 (92)

8. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:19.837 (95)

9. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:19.886 (28)

10. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:19.928 (74)

11. Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:20.433 (79)

12. Pietro Fittipaldi (Bra/Haas-Ferrari) 1:21.849 (13)