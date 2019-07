Ferrari opnieuw bovenaan in laatste vrije training MMP/Joost Custers

27 juli 2019

13u40 0 Formule 1 Charles Leclerc (Ferrari) was in Hockenheim de snelste in de laatste vrije training, voor de Red Bull van Max Verstappen en de tweede Ferrari van Sebastian Vettel.

Valtteri Bottas was de snelste Mercedes. Hij bleef zijn teammaat, en WK-leider Lewis Hamilton voor. Best of the rest was Kevin Magnussen (Haas).

Straks, om 15u00 volgt de kwalificatie van de F1 in Duitsland.