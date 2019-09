Ferrari ook op stratencircuit in Singapore aan het feest: derde pole op rij voor Charles Leclerc LPB

21 september 2019

16u01 4 Formule 1 Drie op een rij voor Charles Leclerc in Singapore. Na Spa-Francorchamps en Monza was de Monegask ook op het stratencircuit van Marina Bay iedereen te snel af. Lewis Hamilton klokte de tweede tijd, Sebastian Vettel de derde. Max Verstappen reed naar positie vier op de startgrid.

Voor Leclerc is het de vijfde pole in zijn nog jonge carrière. De Monegask leek Sebastian Vettel dit keer de eer te moeten gunnen, maar in een verschroeiende laatste snelle ronde reed Leclerc de chrono van zijn Ferrari-ploegmaat nog van de tabellen. Ook Lewis Hamilton jumpte nog over Vettel.

Toch wel verrassend dat Ferrari ook in Singapore het best scoort in de kwalificaties. Spa-Francorchamps en Monza waren voer voor snelheidsduivels. Op het bochtige circuit van Marina Bay was de verwachting dat Mercedes opnieuw het hoogste woord zou voeren. Niet dus. “Ik ben hier extreem blij mee”, zei een dolgelukkige Leclerc na afloop. “Het liep niet helemaal vlekkeloos, maar finaal perste ik er nog een geweldige ronde uit. Niemand had dit verwacht, maar het team heeft geweldig werk afgeleverd.”

Lewis Hamilton won de GP van Singapore vorig jaar voor de vierde keer. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte van recordhouder Sebastian Vettel. De Grote Prijs begint zondag om 20u10 lokale tijd (14u10 in België) en wordt gereden in kunstlicht.

CLASSIFICATION: QUALIFYING



A thrilling Saturday shootout ends with @Charles_Leclerc's third consecutive pole position 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/SRf2XLxVJU Formula 1(@ F1) link