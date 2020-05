Ferrari kijkt naar alternatieven voor Formule 1 en lonkt naar deelname IndyCar XC

15 mei 2020

07u59

Bron: Belga 0 IndyCar Formule 1-team Ferrari onderzoekt de mogelijkheden om in te stappen in de Amerikaanse IndyCar, mogelijk al in 2022. Dat vertelde teambaas Mattia Binotto bij SkySport Italia.

Ferrari kijkt nadrukkelijk naar alternatieven voor de Formule 1, waarin vanaf volgend jaar een budgetplafond van 132 miljoen euro geldt. De Italiaanse sportwagenfabrikant vindt dat maximumbedrag dat de teams mogen uitgeven aan ontwikkeling van de auto's te weinig.

"Ferrari voelt veel sociale verantwoordelijkheid voor zijn werknemers en we willen er zeker van zijn dat voor ieder van hen in de toekomst een werkplek is", aldus Binotto. "Om die reden onderzoeken we alternatieve programma's en ik kan bevestigen dat we naar de IndyCar kijken, momenteel een heel andere categorie dan de onze."

De IndyCar introduceert in 2022 nieuwe regels voor motor en chassis en dat biedt mogelijkheden voor Ferrari om de overstap naar de Amerikaanse raceklasse te maken.

