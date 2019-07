Ferrari heerst in derde vrije oefensessie GP van Groot-Brittannië LPB

13 juli 2019

13u31

Bron: Belga 0

Charles Leclerc (Ferrari) heeft de snelste tijd neergezet in de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de tiende manche in het WK Formule 1. De Fransman klokte op het circuit in Silverstone een tijd van 1:25.905 en hield daarmee zijn Duitse ploegmaat Sebastian Vettel (1:25.931) nipt achter zich. De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) volgde als derde in 1:25.954. De Nederlander Max Verstappen zette de vijfde tijd neer. De kwalificaties staan later vandaag (15 uur) op de agenda. De GP volgt zondag even na 15 uur.