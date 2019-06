Ferrari gaat in beroep tegen controversiële tijdstraf voor Vettel Redactie

10 juni 2019

08u18

Bron: Belga 0 Formule 1 Ferrari gaat in beroep tegen de tijdstraf die Sebastian Vettel gisteren de zege kostte in de Grote Prijs van Canada. Vettel kreeg na 48 ronden een tijdstraf van 5 seconden omdat hij volgens de wedstrijdleiding op een gevaarlijke manier terug de baan op kwam nadat hij een stukje over het gras langs het circuit was gereden.

"Seb had niet anders kunnen handelen", zegt teambaas Mattia Binotto op de website van Ferrari. "Daarom hebben we besloten het besluit van de wedstrijdleiding aan te vechten.” Door de straf voor Vettel ging de zege in Canada naar wereldkampioen Lewis Hamilton. Charles Leclerc, ook van Ferrari, eindigde als derde.

"Where am I supposed to go?"#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/gWjWNmdOE4 Formula 1(@ F1) link