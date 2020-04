Ferrari dreigt met vertrek uit Formule 1 als budgetplafond verder wordt verlaagd XC

23 april 2020

11u16

Bron: Motorsport-total/The Guardian/Gazzetta dello Sport 1 Formule 1 Ferrari is niet zinnens toe te geven aan een verdere verlaging van het budgetplafond. Dat vertelde teambaas Mattia Binotto in een gesprek met The Guardian. “Anders moeten we kijken naar andere opties om ons race-DNA in te zetten.”

Vanaf 2021 wordt in de Formule 1 een budgetplafond ingevoerd. Dat is het maximumbudget dat de teams per jaar mogen spenderen aan de ontwikkeling van de auto. En Jean Todt, voorzitter van de Internationale Automobielfederatie FIA, blijft ijveren voor een aangescherpte budgetlimiet, iets waar Ferrari niet happig op is. In plaats van de geplande limiet van 160 miljoen euro voor 2021, zijn een aantal teams al tot een akkoord gekomen om naar 134 miljoen euro te gaan. “Maar dat is nog te veel”, zegt Todt in een interview op motorsport-total.com.

“Om de toekomst van de kleinere teams te vrijwaren, moeten we naar 110 miljoen gaan”, vervolgde de FIA-baas. “Het zou dramatisch zijn mochten we bijvoorbeeld vier teams in de Formule 1 verliezen. Ik hoop echt dat iedereen het grote plaatje kan zien, in plaats van altijd alleen maar naar zichzelf te kijken.”

Dreigende taal Ferrari

Het verder verlagen van dat budgetplafond is voor Ferrari dan weer onacceptabel. Dat vertelt teambaas Mattia Binotto in The Guardian. “Die 134 miljoen is een nieuw en ingrijpend verzoek, in vergelijking met waar we vorig jaar zijn begonnen. Dat is niet haalbaar zonder aanzienlijke opofferingen, vooral op personeelsgebied. Als het budgetplafond nóg lager komt te liggen, komen we op een punt waar we naar alternatieven moeten kijken om ons race-DNA in te zetten.”

“We zijn ons er allemaal van bewust dat de Formule 1 door de uitbraak van het coronavirus een moeilijke tijd doormaakt”, aldus Binotto. “Maar dit is niet het moment om overhaaste beslissingen nemen. Er bestaat namelijk het gevaar dat we nu besluiten nemen waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien.”

Binotto meent ook dat een veel lager budget de F1 kan aantasten. “De Formule 1 moet op het gebied van technologie en prestaties de top van de autosport zijn. Het moet aantrekkelijk blijven voor autofabrikanten en sponsors die zich willen vereenzelvigen met deze prestigieuze tak van de sport. Als we de kosten te ver omlaag brengen, lopen we het risico het niveau te verlagen.”

Gazzetta dello Sport zette budgetten F1-teams in 2019 op een rijtje:

(* Teams spendeerden onderstaande budgetten niet enkel aan de ontwikkelingen van hun wagens, maar ook aan de salarissen van de piloten, marketingkosten enzovoort.)

Mercedes: 484 miljoen

Ferrari: 463 miljoen

Red Bull: 445 miljoen

Renault: 272 miljoen

McLaren: 269 miljoen

Racing Point: 188 miljoen

Haas: 173 miljoen

Alfa Romeo: 141 miljoen

Toro Rosso: 138 miljoen

Williams: 132 miljoen

Lees ook: F1-coureurs leveren in, maar rond wereldkampioen blijft het stil: “Dat Hamilton nu maar bewijst dat hij geld niet belangrijk vindt”