Ferrari domineert ook tweede vrije oefensessie in Bahrein, dit keer is Vettel de snelste MH

29 maart 2019

19u13

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) heeft de scherpste tijd neergezet tijdens de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Bahrein, de tweede manche in het WK Formule 1.

Op het circuit van Sakhir realiseerde Vettel een toptijd van 1:28.846. Daarmee was de Duitser slechts 35 duizendsten sneller dan zijn teammaat Charles Leclerc. In de eerste sessie eerder op de dag domineerde Ferrari ook, toen was de Monegask sneller dan de Duitser.

De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) werd derde, op 0.603. Zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas, die de eerste GP van het seizoen in Australië won, moest tevreden zijn met de vierde chrono, op 0.711. De Duitser Nico Hülkenberg (Renault) vervolledigde de top vijf, op 0.823, voor de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), op 0.879.

Morgen om 13u Belgische tijd volgen de derde vrije oefenritten, om 16u staan de kwalificaties op het programma. De GP begint zondag om 17u10.

Uitslag

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:28.846 (32 ronden)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:28.881 (32)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:29.449 (33)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:29.557 (36)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:29.669 (32)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:29.725 (34)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:30.000 (33)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:30.017 (25)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:30.068 (34)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:30.093 (36)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:30.192 (33)

Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda) 1:30.429 (31)

Alexander Albon (Tha/Toro Rosso-Honda) 1:30.458 (36)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:30.716 (32)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:30.848 (30)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:31.088 ( 6)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:31.129 (31)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:31.144 (10)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:31.904 (32)

Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) 1:32.932 (37)