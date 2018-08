Fernando Alonso zegt de Formule 1 vaarwel Peter Luysterborg

14 augustus 2018

17u07 0 Formule 1 Fernando Alonso zet eind dit seizoen een punt achter zijn F1-carrière. Dat laat zijn team McLaren weten op zijn website, Alonso zelf bevestigt het nieuws op Twitter in een videoboodschap.

"Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zal in 2019 niet racen in de Formule 1." Zo begon het communiqué dat McLaren om 17 uur stipt de wereld instuurde. Het was de apotheose van een dagje speculeren over de toekomst van de 37-jarige Spanjaard, ploegmaat van Stoffel Vandoorne bij het Britse team. De aanzet daartoe? Een tweet die Alonso drie dagen geleden lanceerde. De hint was duidelijk: op dinsdag 14 augustus zou er groot nieuws volgen. Welaan dan: Alonso houdt het voor bekeken in de koningsklasse van de autosport.

"Na 17 wonderbaarlijke jaren in deze fantastische sport is het voor mij tijd voor verandering", verklaart de Spanjaard zich nader. "Ik heb deze beslissing enkele maanden geleden genomen, het was geen makkelijke beslissing. Ik heb van elke minuut genoten tijdens al die ongelooflijke seizoenen in de Formule 1. Ik kan de mensen die mee hebben bijgedragen tot die momenten niet genoeg bedanken. Er staan nog diverse Grote Prijzen op het programma dit seizoen. Aan elk van hen zal ik met meer toewijding en passie dan ooit tevoren deelnemen. Nieuwe uitdagingen loeren echter om de hoek. Ik beleef de gelukkigste tijd van mijn leven, maar ben aan nieuwe avonturen toe. Ik wil iedereen bij McLaren bedanken. Mijn hart is voor altijd bij het team. Ik weet dat ze sterker zullen terugkeren, dat zou mij erg gelukkig maken. Finaal wil ik mijn vroegere teams, ploegmaats, rivalen, collega's, partners, journalisten en iedereen met wie ik in de Formule 1 heb samengewerkt, bedanken. En vooral mijn fans over de hele wereld. Ik ben er zeker van dat onze wegen in de toekomst nog gaan kruisen."

Dear F1 ..... pic.twitter.com/G9ZzdMwgMn Fernando Alonso(@ alo_oficial) link

Fernando Alonso maakte in 2001 zijn debuut in de Formule 1 bij Minardi. In 2005 en 2006 werd hij wereldkampioen in dienst van Renault. In een Ferrari werd hij drie keer vicewereldkampioen (2010, 2012, 2013). Alonso won in totaal 32 Grote Prijzen en stond 97 keer op het podium van een F1-race.

De verwachting is dat de Spanjaard overstapt naar de IndyCar. Alonso mikt immers op de 'Triple Crown' van de autosport: een zege in de 24 uur van Le Mans, de Grote Prijs F1 van Monaco en de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar). Enkel de Brit Graham Hill slaagde al in dat exploot. Alonso won al in Monaco in 2006 en 2007, in juni van dit jaar was hij in een Toyota de beste in de 24 uur van Le Mans.