Fernando Alonso wordt testpiloot bij McLaren - Sirotkin aan de slag als reservepiloot bij Renault



27 februari 2019

Fernando Alonso testpiloot bij McLaren

De Spanjaard Fernando Alonso keert terug bij McLaren als testpiloot voor de ontwikkeling van de wagen voor 2019 en 2020, zo liet de Britse renstalweten. Alonso nam eind vorig seizoen afscheid van McLaren, het team uit Woking waarvoor hij in 2007 en tussen 2015 en 2018 95 Grote Prijzen reed. Dat afscheid blijkt dus van korte duur, want het geplaagde McLaren wil van de expertise van de Spanjaard gebruik maken. “Fernando kan de piloten en de ingenieurs bijstaan en wordt daarnaast testpiloot bij de ontwikkeling van de MCL34 (2019) en MCL35 (2020)”, klinkt het in de mededeling.

Sirotkin Renault-reserve

De Rus Sergey Sirotkin is komend seizoen reservepiloot bij Renault, zo maakte de Franse F1-renstal woensdag bekend. Bij Renault zijn de F1-zitjes voorbehouden voor de Duitser Nico Hülkenberg en de Australiër Daniel Ricciardo. Sirotkin kent het huis goed, want in 2017 was hij er al reserverijder. Vorig seizoen maakte de 23-jarige Sirotkin de overstap naar het Britse Williams, maar na een teleurstellende twintigste en tevens laatste plaats in de WK-eindstand met amper één punt achter zijn naam werd zijn contract daar niet verlengd. Met SMP Racing komt Sirotkin ook nog uit in het WK endurance (WEC).