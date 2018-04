Fernando Alonso: "Voor het eerst in drie jaar zijn we competitief" LPB

05 april 2018

22u31

Bron: afp 0 Formule 1 Fernando Alonso hoopt dat zijn renstal McLaren met de nieuwe motor van Renault meermaals op het podium zal staan dit seizoen in de Formule 1.

"Onze bolide heeft veel potentieel. Het is nu aan ons om de kloof met Mercedes, Ferrari en Red Bull te dichten", zei de Spaanse ploegmaat van Stoffel Vandoorne daags voor de oefensessies van de tweede WK-manche in Bahrein. In de seizoensopener in Melbourne kwam Alonso als vijfde over de streep, Vandoorne stuurde zijn McLaren-Renault naar een negende plaats. Na drie moeilijke seizoenen ziet de tweevoudige wereldkampioen het licht aan het einde van de tunnel.

"De twee komende maanden zijn cruciaal voor ons. Ik hoop dat we kunnen bevestigen in onze prestaties en dat de auto steeds beter wordt", aldus Alonso. "Als we niet meedoen voor de wereldtitel, hoop ik dat we dit seizoen enkele keren op het podium eindigen. De vijfde of zesde plaats moet onze vaste uitslag worden. Er is nog een aanzienlijke kloof met de drie toprenstallen. Het is nu aan het team en de rijders om de kloof te dichten. Voor het eerst in drie jaar zijn we competitief. Nu is het aan ons om resultaten neer te zetten. In Australië waren we meteen vijfde, dat is maar twee plaatsen verwijderd van het podium. Als je er zo dicht bij bent, zullen er nog kansen komen. En die zullen we met beide handen grijpen."