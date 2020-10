Fernando Alonso test Formule 1-auto Renault in Barcelona ODBS

13 oktober 2020

12u38

Bron: Belga 0 Formule 1 Fernando Alonso test op het circuit van Barcelona de Formule 1-auto van Renault. Het wordt zijn eerste echte kennismaking met het Frans raceteam, waar hij volgend seizoen zijn rentree maakt.

Testdagen zijn schaars in de Formule 1, dus gebruikt Renault de tweede zogeheten promotiedag om de tweevoudig wereldkampioen (2005 en 2006) rondjes te laten maken in de RS20. Hij mag maximaal 100 kilometer rijden. “Weer achter het stuur kruipen van een Formule 1-auto is een heerlijk gevoel. Ik heb twee jaar niet gereden, dus ik heb er echt heel veel zin in. Het voelt als een nieuwe start”, aldus Alonso.

De 39-jarige Spanjaard nam eind 2018 afscheid van de Formule 1, na een aantal tegenvallende jaren bij McLaren. Hij ging verder in het WK langeafstandsracen en maakte ook uitstapjes naar de IndyCar en de Dakar Rally. Vorig jaar won hij voor de tweede keer op rij de 24 Uur van Le Mans.

Alonso neemt bij Renault de plek over van Daniel Ricciardo, die vertrekt naar McLaren. Het Formule 1-team van Renault heet vanaf volgend seizoen Alpine F1 Team.

