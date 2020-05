Fernando Alonso staat open voor terugkeer in Formule 1 Redactie

19 mei 2020

11u56

Bron: Belga 0 Formule 1 Fernando Alonso (38) overweegt een comeback in de Formule 1. Dat bevestigde de tweevoudige wereldkampioen tijdens een videogesprek met Spaanse universiteitsstudenten. "Mijn volgende uitdaging wordt er een op het hoogste niveau in de motorsport. Dat kan de Formule 1 zijn, of uithoudingsracen of Indycar", wordt hij geciteerd door Spaanse media.

Alonso verliet de F1 eind 2018 gefrustreerd nadat hij voor McLaren, als teamgenoot van Stoffel Vandoorne, geen resultaten meer kon behalen vanwege een niet-competitieve wagen. Maar de Spanjaard onderhield altijd zijn contacten binnen de F1 en zijn ex-team Renault, waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd, heeft voor 2021 nog een zitje vrij. Daniel Ricciardo stapt immers over naar McLaren.

Flavio Briatore, de manager en vertrouwensman van Alonso, verklaarde maandag in la Gazzetta dello Sport al dat de Spanjaard gemotiveerd is om terug te keren in de F1. "Een jaar uit de F1 heeft hem goed gedaan. Hij is gezuiverd. Ik zie dat hij rustiger is en klaar om terug te keren."

