Fernando Alonso: "Ik wilde stoppen met Formule 1" LPB

13 maart 2018

16u19

Bron: F1 Racing Formule 1 Fernando Alonso wilde eind 2017 stoppen met Formule 1. Dat zegt de tweevoudige wereldkampioen in een interview met F1 Racing. Alonso overwoog de F1 te verlaten omdat hij ervan droomt de 'Triple Crown' te winnen: de Grote Prijs F1 van Monaco (die hij al won in 2006 en 2007, red.), de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans.

"Ik heb erover nagedacht om te stoppen met Formule 1 en over te stappen naar een ander kampioenschap", zegt Alonso, ploegmaat van Stoffel Vandoorne bij McLaren, aan F1 Racing. "Vorig jaar nam ik deel aan de Indy 500 en races in Oostenrijk en Silverstone. Toen ontstond het idee om me in 2018 te richten op een ander kampioenschap. Ik zou me dan volledig kunnen toeleggen op de Triple Crown. Misschien was dat het beste voor mijn carrière. Ik voelde evenwel dat het nog niet het moment was om iets anders te doen. Ik heb nog altijd de motivatie om te winnen en heb nog werk in de Formule 1 met McLaren. Ik denk dat dit het jaar is dat alles kan veranderen. Ik heb er vertrouwen in."

De testsessies van de voorbije weken op het Circuit de Catalunya beloofden anders weer weinig goeds voor McLaren, dat voortdurend met technische problemen kampte. Oók met de Renault-motor, die de plaats innam van Honda. Of Alonso op een 'normaal' seizoen hoopt in 2018? "Ja. Alles moet weer normaal worden. We moeten weer het gevoel krijgen dat we ons elke Grote Prijs optimaal kunnen voorbereiden en we in de race weer in de top vijf kunnen staan. Die motivatie en voorbereiding heb ik vprig seizoen gemist. Ik hoop dat we dat dit jaar weer hebben, dat is de grootste verwachting."

In juni debuteert Alonso in de 24 uur van Le Mans. In de geschiedenis van de autosport slaagde slechts één coureur erin de Triple Crown op zijn naam te schrijven, de Brit Graham Hill.