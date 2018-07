Fenomeen Verstappen (20) zegeviert in GP van Oostenrijk, Vettel weer WK-leider na dramatische dag voor Hamilton MDB

01 juli 2018

16u30 382 Formule 1 Wat een nieuw Mercedes-feestje leek te worden, draaide in de GP van Oostenrijk uit op een sisser van formaat voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Beide rijders verlieten met mechanische pech vervroegd de race. Zodat Sebastian Vettel (vandaag derde na Kimi Raikkonen) in de WK-stand nu een punt meer telt dan Hamilton. Het fenomeen Max Verstappen was dan weer die andere winnaar van de dag. De nog steeds maar 20-jarige F1-piloot plantte in Spielberg de Nederlandse vlag. Stoffel Vandoorne eindigde teleurstellend laatste.

Neen, slechter kon het in Spielberg niet beginnen voor Stoffel Vandoorne. In de eerste ronde tikte onze 26-jarige landgenoot Pierre Gasly al aan waardoor zijn voorvleugel beschadigd werd. Meteen de pitlane in dus en dat legde de McLaren-rijder geen windeieren. Als allerlaatste stoof Vandoorne de baan weer op. Niet veel later werd hij al gedubbeld door Lewis Hamilton. Meteen op het achterplan. De hele namiddag achtervolgen leverde uiteindelijk niets op. Vandoorne bolde als vijftiende en laatste over de meet.

Onze landgenoot was echter niet de enige die getroffen werd door pech. Al snel verschenen er rookpluimen boven de bolide van Nico Hulkenberg. Einde verhaal. Belangrijker nog: dat gold ook voor Valtteri Bottas. De versnellingsbak van de ploegmaat van Lewis Hamilton sputterde tegen zodat ook zijn race erop zat. Mercedes leek de touwtjes in handen te hebben, maar plots voelde Hamilton de hete adem van het RedBull-duo Verstappen-Ricciardo in de nek. Na een pitstop draaide Hamilton als vierde weer het circuit op. Plots voerde Max Verstappen de forcing. De debatten waren geopend.

Baaldag voor Mercedes

De bolides werden tot het uiterste gedreven en het kon dan ook niet anders dat er slachtoffers zouden vallen. Na de exit van Valtteri Bottas sputterde ook de versnellingsbak van Daniel Ricciardo tegen. Op zijn 29ste verjaardag verliet de Australische rijder van RedBull vroeger dan gedacht het toneel. Maar de meest verrassende opgave viel pas in het slot te noteren. Ook Lewis Hamilton werd gedwongen om zijn wagen aan de kant te zetten. Een complete offday voor Mercedes.

Duizenden Nederlandse fans

De indrukwekkende puntenreeks van 33 opeenvolgende races kwam zo vandaag tot een eind voor Lewis Hamilton. Erger nog: de Britse wereldkampioen zag ook Sebastian Vettel over zich springen in de stand. Sebastian Vettel voerde namelijk zijn Ferrari naar de derde plek en telt nu een punt meer dan Hamilton. De duizenden aanwezige Nederlandse fans mochten dan weer het 'Wilhelmus' uit volle borst meezingen. Max Verstappen zorgde er mee voor dat Mercedes voor het eerst sinds 2014 niet kon winnen in Oostenrijk.