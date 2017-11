Felipe Massa zet voor de tweede keer een punt achter F1-carrière 13u40

Bron: Belga 0 AFP Formule 1 Felipe Massa is bezig aan zijn laatste weken in de Formule 1. Via de sociale media kondigde de Braziliaan zijn afscheid aan.

Massa legt in een videoboodschap uit dat hij eigenlijk vorig seizoen al wilde stoppen, maar op vraag van Williams besloot er nog een jaar bij te doen. Nu is het vertrek definitief, al plant de 36-jarige Braziliaan wel om in de autosport actief te blijven.



"Zoals jullie weten besloot ik vorig jaar mijn afscheid in de F1 aan te kondigen. Op vraag van Williams deed ik er nog een seizoen bovenop. Maar nu worden het mijn laatste races in Brazilië en Abu Dhabi", zegt Massa. De GP van Interlagos staat volgende week zondag (op 12 november) geprogrammeerd, de slotmanche op het Yarina Marina Circuit twee weken later.



Massa bedankt in zijn afscheidsboodschap zijn familie, sponsors en fans voor de steun. "Ik hoop dat ik volgend jaar of verder in de toekomst op jullie kan blijven rekenen in andere wedstrijden en categorieën."



Eind 2016 wilde Massa stoppen maar keerde hij op zijn stappen terug om bij Williams Valtteri Bottas te vervangen. Die was naar Mercedes overgestapt nadat wereldkampioen Nico Rosberg zijn (verrassende) afscheid had aangekondigd. Massa moest met zijn ervaring de jonge Canadees Lance Stroll bijstaan.



Felipe Massa debuteerde in 2002 in de Formule 1. Hij won in totaal elf Grote Prijzen en stond zestien keer op de pole. In een Ferrari werd hij in 2008 vicewereldkampioen en in 2006 derde in de WK-eindstand.

Obrigado pelo carinho ! Ano vocês ¿¿ pic.twitter.com/ZzNCxjFxQ4 Felipe Massa(@ MassaFelipe19) link

EPA

Lees ook: Stoffel Vandoorne wordt 15e in tweede vrije oefensessie GP Mexico