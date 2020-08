Federale politie stuurt bus met Verstappenfans nabij Spa-Francorchamps terug redactie

28 augustus 2020

19u14

Bron: ANP 4 Formule 1 De federale politie heeft in de omgeving van Spa-Francorchamps een bus uit Nederland teruggestuurd. Die zou vol hebben gezeten met fans van Max Verstappen, die in actie kwam in de vrije trainingen van de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps.

Vanwege de coronacrisis zijn fans echter niet welkom bij de Grote Prijs van België, waarvan zaterdag de kwalificatie en zondag de wedstrijd wordt verreden. Meerdere autosportliefhebbers waagden volgens de politie een poging in de buurt van het circuit te komen, sommigen ook te voet. Enkele mensen werden onderschept in de bosrijke omgeving en kregen een boete van 350 euro. De afgelopen jaren bezochten Nederlandse fans massaal de Grote Prijs van België om Verstappen in actie te zien.

In de tweede vrije training zette de Nederbelg vandaag de beste tijd op de klokken. De coureur van Red Bull troefde de sneller geachte Mercedessen af op . Hij noteerde 1.43,744 in zijn snelste ronde en was een fractie sneller dan Daniel Ricciardo van Renault en wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes.

“We zijn goed begonnen aan dit weekeinde”, zei Verstappen. “De auto voelt goed. Persoonlijk denk ik dat Mercedes nog een beetje worstelt met de balans van de auto. Ik denk ook dat ze zaterdag sterker zullen zijn. In de lange runs waren ze al heel competitief. Ik verwacht niet dat ik met de Mercedessen voor poleposition kan vechten, omdat we ze in de kwalificatie meestal niet echt kunnen volgen. Maar als we er een stukje dichter bij kunnen zitten, zou dat al goed zijn.”



