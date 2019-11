F2-rijder Correa na horrorcrash in Spa opnieuw thuis in VS Redactie

02 november 2019

14u33

Bron: dpa/belga 0

Ruim drie maanden nadat hij op het circuit van Spa-Francorchamps ernstig gewond raakte, is Formule 2-rijder Juan Manuel Correa opnieuw thuis in Miami. “Na een paar maanden in het ziekenhuis ben ik eindelijk naar huis kunnen terugkeren”, laat hij in een bericht op Instagram weten.

Correa kwam op 31 augustus frontaal in aanrijding met de Fransman Anthoine Hubert. Die kwam daarbij om het leven. De 20-jarige Correa liep ernstige verwondingen op aan onder meer de benen en de longen en onderging na zijn overbrenging naar Londen meerdere zware operaties. Hij zal zijn revalidatie nu verderzetten in Miami.