F1-topman na incident in Brazilië: “Max Verstappen moet zich leren beheersen” LPB

13 november 2018

10u03

Bron: anp 0 Formule 1 Max Verstappen moet beter zijn emoties onder controle houden. Dat is van essentieel belang voor zijn carrière in de Formule 1. Dat zegt Ross Brawn, sportief directeur van de belangrijkste autosportklasse. “Zijn fysieke confrontatie met Esteban Ocon was geen fraaie aanblik en ook niet te rechtvaardigen'', aldus Brawn tegen Autosport in een terugblik op de GP van Brazilië.

Een woedende Verstappen ging zondag na zijn tweede plaats in Brazilië verhaal halen bij Ocon vanwege een aanrijding. Verstappen gaf de Fransman een paar stevige duwen tegen de borst. De Nederlander reed aan de leiding toen achterblijver Ocon een inhaalpoging waagde en de Red Bull van de baan tikte. Daardoor kon wereldkampioen Lewis Hamilton zegevieren.

“De frustratie van Max was begrijpelijk”, zegt Brawn. “We mogen ook niet vergeten dat hij nog erg jong is en toch al enorme progressie heeft gemaakt in zijn carrière. Maar hij kan zich in dit soort situaties nog altijd niet goed beheersen en dat is wel een essentiële volgende stap.”

Hoewel Brawn het graag anders had gezien, liet hij niet na Verstappen te prijzen om zijn optreden op het circuit van Interlagos. “Hij reed fantastisch. Je rijdt tenslotte niet iedere dag twee Ferrari's en twee Mercedessen voorbij. Ik weet ook zeker dat Max zal leren van dit voorval. De taakstraf die hij heeft gekregen, zal ook bijdragen aan zijn ontwikkeling als coureur én man.”

Verstappen liet maandagavond in het tv-programma Peptalk op Ziggo Sport weten dat hij geen spijt heeft van zijn fysieke contact met Ocon. “Nee, ik baal er niet van. Ik baal er alleen van dat ik niet heb gewonnen.”