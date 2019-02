F1-testdagen Barcelona: testsessie hervat na stevige crash van Gasly YP

28 februari 2019

17u01

Bron: Belga 0 Formule 1 Pierre Gasly is vandaag tijdens de testdagen voor het nieuwe F1-seizoen in Barcelona met zijn RB15 gecrasht. De Fransman van Red Bull vloog op het Circuit de Catalunya uit de bocht. De testsessie werd een halfuur stilgelegd. Red Bull bevestigde nadien dat Gasly ongedeerd bleef.

Op het eerste gezicht leek Gasly al weinig aan de crash over te hebben gehouden. Hij kon om zijn beschadigde wagen heen stappen. De 23-jarige Fransman werd toch naar het ziekenhuis gebracht om nagekeken te worden. Omdat de baan moest worden gerepareerd, duurde het even duren voordat de sessie hervatte. Gasly had vandaag 65 ronden gereden en zijn beste tijd was 1:17.091.

Gasly moest vorige week dinsdag de middagsessie ook vroegtijdig afbreken. De Fransman raakte de controle over zijn bolide kwijt en belandde in de vangrail van kunststof.