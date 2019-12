F1-teams unaniem akkoord: in 2020 dezelfde banden als het voorbije seizoen LPB

10 december 2019

De Formule 1-teams hebben via een stemming unaniem beslist dat in 2020 dezelfde banden als afgelopen seizoen worden gebruikt. De tien teams testten onlangs in Abu Dhabi de beoogde nieuwe banden voor 2020, maar de nieuwe specificaties stemden niet tot tevredenheid. Bandenfabrikant Pirelli had al te kennen gegeven gemengde resultaten te hebben ontvangen van teams en coureurs. Een beslissing wordt van kracht als minstens 70 procent van de teams ermee instemt. “De stemming resulteerde in een unaniem besluit om de 2019-specificatiebanden voor het seizoen 2020 te behouden”, aldus de Internationale Autosportfederatie (FIA). “De FIA ​​wil zowel Pirelli als alle teams bedanken voor hun werk en samenwerking om de banden voor het seizoen 2020 en daarna te verbeteren.” Het nieuwe F1-seizoen begint op 15 maart in Melbourne.