F1-teambaas doet straffe uitspraak: “Als we niet oppassen, is de F1 in 2021 langzamer dan de F2” LPB

07 januari 2020

12u37

Bron: Motorsport 0 Formule 1 De Formule 1 staat in 2021 voor ingrijpende veranderingen. Met een aantal maatregelen willen de F1-bobo’s de sport aantrekkelijker maken door de onderlinge verschillen tussen de teams te verkleinen. Het inspireert Otmar Szafnauer, teambaas van Racing Point, tot een straffe uitspraak. “Als we niet oppassen, is de F1 in 2021 langzamer dan de F2.”

Een budgetplafond, het einde van de aerodynamische snufjes en een korter raceweekend. Met die reglementswijzigingen hopen de Internationale Autosportfederatie en F1-eigenaar Liberty Media de kloof tussen de topteams en de meelopers in de Formule 1 vanaf 2021 te reduceren. Een deal die onderhandeld werd in samenspraak met alle teams. Van Otmar Szafnauer, CEO van het bescheiden Racing Point, verwacht je dan dat hij dezer dagen met een brede grijns rondloopt. Niet dus.

“Ik zoú blij moeten zijn met de nieuwe reglementen, maar dat ben ik helaas niet”, zegt Szafnauer in een interview met Motorsport. “Ik vrees dat we de sport te veel ondermijnen door de misvatting dat iedereen op zondag kan winnen. Wanneer we zes seconden per ronde langzamer rijden, is het niet langer de Formule 1. Voor je het weet, moet je de Formule 2 trager maken. In de Formule 2 kost een zitje twee miljoen dollar. Als we in 2021 niet oppassen, zijn de wagens waar je twee miljoen voor betaalt sneller dan de bolides waarvoor we 200 miljoen uitgeven. Dan klopt er iets niet.”

De F2 sneller dan de F1: het lijkt kafkaiaans. Wat zeggen de naakte cijfers van het voorbije seizoen? In de GP van Abu Dhabi, de afsluiter van het seizoen, pakte wereldkampioen Lewis Hamilton de pole in een tijd van 1:34.779. Sergio Camara deed in de F2 hetzelfde, maar was wel zo’n vijftien seconden trager (1:49.751). Robert Kubica was met 1:39.236 de langzaamste F1-rijder, ruim tien seconden sneller dan Camara. So far so good. Op andere circuits waren de verschillen beduidend kleiner. In de straten van Monaco was Kubica bijvoorbeeld ‘slechts’ zeven seconden sneller dan de beste F2-wagen.

Szafnauer is voorstander van een strenger budgetplafond maar ook van meer vrijheid in het ontwerp van een bolide. “Persoonlijk had ik graag een lager plafond gezien maar wel de ruimte om de wagen te ontwikkelen zoals we dat vandaag doen. Bij een auto die ontwikkeld moet worden met een klein budget, wint de slimste. Bij een voorgeschreven ontwerp lijk je op IndyCar. Als iemand wint, komt dat door de betere rijder, betere ingenieurs of wat dan ook. En dat is niet wat we willen.”