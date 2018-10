F1-team Williams laat George Russell (20) volgend jaar debuteren



12 oktober 2018

Bron: Belga 0 Formule 1 George Russell debuteert in 2019 voor Williams in de Formule 1. Het Britse team bevestigde dat het 20-jarige racetalent een contract voor meerdere jaren ondertekende.

Russell won in 2017 het GP3-kampioenschap en staat dit jaar aan de leiding in de Formule 2, de wachtkamer van de F1. De jonge Brit is ook test- en reserverijder bij Mercedes. "Het is een hele eer voor een team met het prestige en de erfenis van Williams te mogen uitkomen", zegt Russell. "Ik droom al mijn hele leven van Formule 1. Ik kijk heel erg uit naar Melbourne volgend jaar (de eerste GP, in Australië) en om Williams te vervoegen. Het wordt de start van een spannend nieuw avontuur."

Wie het tweede zitje krijgt bij Williams, ligt nog niet vast. De Canadees Lance Stroll verhuist vermoedelijk naar Force India nadat zijn vader die renstal kocht. Achter de toekomstplannen van de Rus Sergej Sirotkin, dit seizoen de tweede rijder bij Williams, staat een groot vraagteken. Stoffel Vandoorne moet weg bij McLaren maar voor de West-Vlaming lijken de F1-kaarten slecht te liggen. Mogelijk verhuist hij naar de Formule E, het kampioenschap voor electrische bolides.