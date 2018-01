F1-team Williams kiest voor jonge Rus Sirotkin, Kubica wordt reserverijder LPB

13u20

Bron: anp 0 Photo News Sergey Sirotkin maakte indruk tijdens testraces in Abu Dhabi. Formule 1 F1-renstal Williams heeft het tweede zitje voor het komende seizoen aan Sergey Sirotkin gegeven. De 22-jarige Rus wordt in 2018 de teamgenoot van de Canadees Lance Stroll. Kort na die bekendmaking bracht het Britse team naar buiten dat de Pool Robert Kubica de rol krijgt van reserve- en testrijder.

De 33-jarige Kubica, die in 2011 abrupt afscheid moest nemen van de koningsklasse na een ernstig ongeval tijdens een rally, krijgt daarmee zijn begeerde rentree in de Formule 1. Ook al is dat vooralsnog aan de zijlijn, want aan GP's deelnemen komt hij pas toe als Stroll of Sirotkin om een of andere reden uitvallen. Kubica zal wel een aantal vrije trainingen rijden, aldus Williams.

De renstal wachtte lang met zijn keuze voor de tweede wedstrijdrijder voor het seizoen 2018. Kubica volbracht afgelopen maanden met succes enkele testraces en liet zien dat hij weer een volwaardig racer is na zijn lange revalidatie. Hij was een serieuze kandidaat voor het stoeltje, maar de veel jongere Sirotkin maakte eveneens veel indruk op de teamleiding tijdens testraces in november in Abu Dhabi.

"We hebben onze tijd genomen om al onze opties te evalueren", zegt teambaas Claire Williams. "Onze filosofie is dat we jonge, talentvolle coureurs een kans willen geven en Sergej past in dat plaatje. We zijn zeer onder de indruk van wat Kubica heeft gepresteerd en hij dankt zijn terugkeer bij een Formule 1-team aan zijn doorzettingsvermogen en toewijding."

Naar verluidt brengt Sirotkin veel geld mee naar Williams. Hij wordt financieel ondersteund door de Russische miljardair Boris Rotenberg.

Photo News Robert Kubica.