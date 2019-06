F1-ster Leclerc parkeert zijn nieuwe Ferrari bij Philippe Gilbert



Jo Bossuyt

30 juni 2019

20u32 12

Charles Leclerc heeft een nieuwe salariswagen. En meteen een probleem: zijn Ferrari 488 Pista is te groot voor zijn garage. Tot hij elders een oplossing vindt, moet hij dus een parkeerplaatsje op straat vinden. Makkelijk is anders in Monaco. Tenzij je bevriend bent met Philippe Gilbert. Charles mag zijn nieuwe wielen (prijs: slordige 295.000 euro) dus voor The Bike Shop parkeren, de winkel van de Belgische topcoureur. Voor wat hoort wat, inderdaad: Leclerc kocht al zijn racefietsen bij onze landgenoot...