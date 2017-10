F1-renstal Renault stelt controversiële figuur aan als nieuwe directeur PL

Formule 1 Formule 1-renstal Renault heeft Marcin Budkowski aangeworven. De Pool is de voormalige technisch directeur van de Internationale Autosportfederatie (FIA).

Budkowski wordt de nieuwe directeur van Renault en zal "toezien op de ontwikkeling en de productieactiviteiten inzake het chassis". Zijn aanstelling wordt bekritiseerd door de andere F1-teams. De aanwerving is controversieel omdat Budkowski in zijn periode bij de FIA heel wat informatie verkreeg over de technische geheimen van de renstallen. De Pool stapte tien dagen geleden op bij de FIA en zou in januari al aan de slag gaan bij Renault, na het in acht nemen van een periode van drie maanden waarin hij niet in dienst mag treden bij een F1-renstal.



"Marcin is een heel bekwame persoon in een bevoorrechte positie bij de FIA", zei Red Bull-baas Christian Horner aan de BBC. "Dit is geen goede situatie. De voorbije drie jaar is elk team bij hem langsgegaan om te vragen: 'Is dit toegestaan, is dat toegestaan?' Hij is op de hoogte van zeer vertrouwelijke informatie."