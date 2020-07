F1-renstal Ferrari grijpt in en herstructureert technische afdeling XC

22 juli 2020

18u26

Bron: Belga 0 Formule 1 Mattia Binotto grijpt in bij Ferrari. De teambaas van de Italiaanse renstal liet weten dat de technische afdeling wordt geherstructureerd. Reden is de tegenvallende start van het Formule 1-seizoen, waar Sebastian Vettel en Charles Leclerc in de eerste drie wedstrijden van het seizoen een bescheiden rol spelen.

In een verklaring zegt Ferrari dat het team "een meer gefocuste en vereenvoudigde structuur" krijgt, waarbij de leidinggevenden van elke afdeling "de nodige bevoegdheden krijgen om hun doelstellingen te bereiken". Ook komt er een aparte afdeling prestatieontwikkeling, die wordt aangestuurd door Enrico Cardile.

"De afdeling van Cardile kan rekenen op de ervaring van Rory Byrne en gevestigde ingenieurs zoals David Sanchez. Het zal de hoeksteen zijn van de ontwikkeling van de auto", aldus Binotto. "Er was een koerswijziging nodig om duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid en werkprocessen te definiëren."

De Zuid-Afrikaanse ontwerper Byrne, die 76 jaar is, was een sleutelfiguur tijdens het gouden tijdperk van Ferrari aan het begin van deze eeuw met zevenvoudig kampioen Michael Schumacher. Jean Todt had toen de leiding en Ross Brawn was technisch directeur. Kimi Räikkönen bezorgde Ferrari in 2007 voor het laatst de wereldtitel.

Binotto vraagt critici om geduld: "We hebben het meerdere keren gezegd, maar het is de moeite waard om het nog eens te herhalen: we zijn nu de basis aan het leggen voor een proces dat moet leiden tot een nieuwe en blijvende winstcyclus. Dat zal enige tijd duren. Tegenslagen zoals deze horen daar ook bij."

Lees ook: Teambaas Ferrari kritisch voor personeel na nieuwe tegenvaller: “Huidige dynamiek binnen team is onaanvaardbaar”