Exclusief voor abonnees F1 redden? Dan moet Max Verstappen naar Mercedes (en er wordt al gepraat) Overgang kan volgend jaar al: échte tegenstand voor Hamilton Jo Bossuyt

29 juni 2019

10u54 1 Formule 1 Seizoen 2019 mangelt spankracht. En geen klein beetje. Lewis Hamilton rijdt zonder weerwerk naar zijn zesde wereldtitel. Doffe ellende. Saai. Volgend seizoen moet het anders. Makkelijkste oplossing? Iemand gelijk zo snel naast Hamilton zetten. Zoals Max Verstappen. Misschien wel volgend seizoen al, als de clausules even goed zitten.

Spielberg. Negende grand prix van het jaar. Natuurlijk wint Mercedes. Natuurlijk wint Hamilton. Hij won er al zes van de acht. Waarvan vier op rij. Zei een Britse collega naast ons in de perszaal, vorige week in Le Castellet, toen Hamilton uit de startblokken flitste en als leider door de eerste bocht ging: “Hamilton wins the French Grand Prix.” En hij begon zijn verhaal voor de maandagkrant te tikken. Met nog 52 en een halve ronde te gaan.

