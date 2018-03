F1-peloton ligt op apegapen na dreun Hamilton: "That sucks. Dit voelt aan alsof hij ons een klap in de maag gaf" LPB

24 maart 2018

13u17 1 Formule 1 Lewis Hamilton heeft met zijn recordronde in Melbourne het F1-peloton een dreun van formaat uitgedeeld. De Brit pakte de pole met meer dan zes tienden voorsprong op zijn dichtste belager. De concurrentie lag op apegapen en reageerde vertwijfeld.

"That sucks". Daniel Ricciardo, als thuisrijder goed voor een achtste startplek, verwoordde zijn ontgoocheling treffend, minuten nadat Hamilton de rest van het pak in de vernieling had gereden in de kwalificaties. "De kloof die Hamilton sloeg, voelde aan alsof hij een taart in iedereens gezicht wierp", vervolgde Ricciardo. "Dit had ik niet verwacht. Ik ging ervan uit dat Mercedes meer dan twee tienden sneller ging zijn dan wij. Maar dít verschil? Dit is frustrerend. Iedereen verlangt naar een echte strijd. Dit voelt aan als een klap in de maag. Zij zullen uiteraard in de wolken zijn, maar alle anderen haten dit. Hopelijk trekt zich deze evolutie niet door in de race. Anders wordt het beangstigend, de motor die zij in de wagen hebben steken."