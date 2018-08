F1-oefensessie Italië ontsierd door megacrash, Vandoorne krijgt muizenissen niet weg en doet even slecht als 18-jarige concurrent GVS

31 augustus 2018

16u20

Bron: Belga, ANP, Motorsport.nl 0 Formule 1 Marcus Ericsson is bij het begin van de tweede vrije oefenritten voor de GP Formule 1 van Italië spectaculair gecrasht met zijn Sauber. De Zweed verloor kort voor de eerste bocht de controle over het stuur en ging met zijn bolide enkele keren over de kop. Stoffel Vandoorne (McLaren) klokte de traagste tijd. In de eerste vrije oefensessie strandde ook zijn 18-jarige concurrent Lando Norris op de laatste stek.

De tweede vrije oefensessie was maar net aan de gang of het liep helemaal fout. De wagen van Ericsson was zwaar beschadigd. Het duurde 20 minuten voor de brokstukken waren verwijderd en de sessie kon worden hervat. Uit voorzorg werd de coureur van Sauber wel onmiddellijk onderzocht op de medische post op het circuit. "We zijn blij te kunnen zeggen dat Marcus ongedeerd is", liet zijn team kort later weten.

Volgens de eerste vaststellingen leek het erop dat de DRS - die voor een verminderende luchtweerstand zorgt - niet dichtklapte toen de Zweed wou remmen, waardoor Ericsson in één keer de muur in vloog. Vorige week op Spa-Franchorchamps was de andere coureur van Sauber, Charles Leclerc uit Monaco, ook al betrokken bij een zware crash. Ook hij liep geen ernstige verwondingen op.

L'impressionnant crash de Marcus Ericsson ! Faute au DRS ? #ItalianGP pic.twitter.com/efM7xywZej Loïc(@ lo_131) link

Vandoorne en concurrent stranden beiden op laatste plaats

Sebastian Vettel (Ferrari) toonde zich de snelste tijdens de tweede vrije oefenritten. De Duitser reed in 27 rondjes een fraaie tijd van 1:21.105. Stoffel Vandoorne (McLaren) werd laatste in 1:24:084. Hij werkt dertig rondjes af.

Vettel hield in de strijd om de snelste chrono zijn Finse ploegmakker Kimi Räikkönen (1:21.375) en de Britse WK-leider Lewis Hamilton (1:21.392) achter zich.

Achteraan het peloton bleef Vandoorne met zijn tijd net boven zijn ploegmakker Fernando Alonso (1:23.741). Vandoorne werd deze voormiddag voor de eerste vrije - en vooral natte - oefenritten vervangen door de 18-jarige Brit Lando Norris, die eveneens laatste werd. Hij kon slechts negen rondjes afwerken. Sergio Perez (Force India) tekende met 1:34.000 toen voor de beste tijd.

De derde oefensessie volgt morgen om 12 uur. Aansluitend, vanaf 15 uur, staan de kwalificaties op het programma. Het startsein voor de GP wordt zondagnamiddag om 15u10 gegeven. Vorig jaar zegevierde Hamilton voor de vierde keer in Monza. Mits een nieuwe overwinning komt hij naast recordhouder Michael Schumacher. Vettel won drie keer eerder in Monza.