F1-motoren ronken weer: dit moet u weten over de testdagen in Barcelona

19 februari 2020

10u00

In Barcelona is het vandaag weer begonnen: het staren naar rondetijden en het luisteren naar de optimistische coureurs en team-bazen. Maar wat zijn de komende twee testweken in de Formule 1 nu waard?

Wie, wat, waar, wanneer

Deze ochtend begon het F1-circus op het Circuit de Catalunya, even buiten Barcelona. Formule 1-fans hebben het na een lange winterstop de afgelopen weken moeten doen met een paar foto’s of korte filmpjes van de nieuwe bolides van de tien teams. Maar nu gaan we ze echt zien en horen. Drie dagen wordt er getest, volgende week nog eens drie. Elke dag wordt gesplitst in een ochtend- en een middagsessie, elk team heeft maar één auto ter beschikking en kiest zelf wie wanneer rijdt.

Snelheid zegt niet alles

Iedereen weet nog hoe het er vorig seizoen aan toeging, na twee weken testen. Ferrari was toen bijna elke dag het snelst. De logische en breed gedragen conclusie, destijds: het lek is boven bij de Italianen, er gloort (eindelijk) weer een wereldtitel voor de Scuderia. De afloop is ook bekend: Ferrari kwam er niet aan te pas. Zelfs bij de eerste race in Melbourne was het al weer ‘gewoon’ Mercedes dat duidelijk het rapst was. In de eerste testweek gebruikte Mercedes nog een basale versie van de wagen, pas aan het einde van de testdagen kwamen ze op oorlogssterkte.

Hoe verleidelijk het ook mag zijn: blindstaren op rondetijden is dus link. Ga maar na: door te variëren met banden, brandstof, vleugelstanden, motorafstellingen én de wisselende omstandigheden op het circuit, laten rondetijden zich moeilijk vergelijken. Het is niet eens zozeer dat teams elkaar zand in de ogen willen strooien door niet vol gas te rijden. Zeker met twee dagen minder aan testen ten opzichte van vorig jaar hebben teams die luxe niet. Maar je weet simpelweg niet welk plan elke renstal met elke sessie heeft. Het draait in de eerste plaats namelijk om het verzamelen van data.

Als de sfeer maar goed is

Het is ook weer niet zo dat er niets te zeggen valt over die testweken. De verwachting is dat de onderlinge marges kleiner zullen zijn, omdat de auto’s in het laatste jaar van het huidige reglement redelijk uitontwikkeld zijn. Dat zou een hoopvol signaal zijn richting een spannend(er) raceseizoen.

Wat verder interessant blijft: hoe betrouwbaar zijn alle auto’s als je er honderden kilometers mee rijdt? Wie is het meest constant in de zogenoemde long runs? En er zijn de onderlinge duels: rijdt Charles Leclerc zijn ploegmaat Sebastian Vettel ook nu weer naar huis?

Tot slot is het ook de eerste kans om de temperatuur te meten. Hoe ervaren de rijders de eerste dagen in hun nieuwe bolides? Wat zegt hun lichaamstaal? Hoe is de sfeer bij het team?

Nieuw: persconferenties

Autosportfederatie FIA pakt het dit jaar allemaal wat professioneler aan. Voor het eerst worden de testweken verreden onder verantwoordelijkheid van de Formule 1 zelf, en niet die van het circuit.

Een tweede primeur: de sessies zijn live te volgen via F1 TV. Er zijn elke dag persconferenties met teambazen en coureurs. Hoewel die ook geen glazen bol hebben, kan het toch interessant zijn om te horen over het werk dat er in de winter is verricht en wat hun ideeën zijn over het komende seizoen.

Teams mogen tijdens de testdagen hun pitbox bovendien niet meer compleet afschermen. Maak u vooral geen illusies: de grootste geheimen blijven heus verborgen. Maar het maakt wel duidelijk dat het er komende weken in Barcelona wat serieuzer en transparanter aan toegaat.