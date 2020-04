F1 mikt op seizoensstart begin juli en wil nog 18 races rijden, GP van België (voorlopig) nog op kalender ABD

27 april 2020

11u08

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 3 Formule 1 De Formule 1 mikt op een seizoensstart begin juli tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk op het circuit van Spielberg (3-5 juli), zo bevestigt CEO Chase Carey maandag, na de bekendmaking van de afgelasting van de GP van Frankrijk. Op de nieuwe kalender is er (voorlopig) nog steeds plaats voor de GP van België eind augustus.

“In Europa willen we in juli beginnen te racen, om er vervolgens door te gaan tot begin september. De eerste race zou dan in Oostenrijk gehouden worden. In september, oktober en november willen we ons verplaatsen naar Eurazië, Azië en Amerika, om het seizoen tot slot in december in de Golf te beëindigen, met Bahrein voor de traditionele afsluiter in Abu Dhabi. In totaal zouden we zo tot vijftien à achttien races moeten komen”, aldus Chase Carey. “De definitieve kalender publiceren we zo snel mogelijk.”

Gezien de huidige maatregelen in Europa om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen die GP’s naar alle waarschijnlijkheid achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. “We verwachten dat we in die eerste races van het seizoen geen fans mogen ontvangen, maar hopen natuurlijk fans te verwelkomen eens we vorderen op de kalender. Procedures voor elke race en in elk land moeten nog uitgewerkt worden, maar ik benadruk dat de veiligheid van iedereen daarbij prioritair is.”

In Oostenrijk versoepelde de regering eerder al de maatregelen tegen het coronavirus, waardoor een GP op de Red Bull Ring achter gesloten deuren wel mogelijk lijkt. Ook de eerstvolgende GP op de kalender kan doorgaan. Het Circuit van Silverstone maakt zich sterk dat de Grote Prijs van Groot-Brittannië op 19 juli zonder toeschouwers mag worden afgewerkt. Op 2 augustus is vervolgens de Hungaroring aan de rand van de Hongaarse hoofdstad Boedapest aan de beurt

Veiligheidsraad

En wat met Spa-Francorchamps? Aangezien de GP’s van Australië en Monaco al niet worden ingehaald en ook de Nederlandse GP in Zandvoort liever geen race organiseert zonder publiek, staat de GP van België voorlopig nog steeds van 28 tot 30 augustus gepland. Dat zou ook volgens de onderstaande F1-kalender gehandhaafd blijven. Alleen is het wachten wat de Veiligheidsraad beslist over het al dan niet doorgaan van sportcompetities achter gesloten deuren. Daarover beloofde premier Wilmès dat er deze week meer uitleg volgt.

In totaal werden de eerste tien GP’s van het seizoen geannuleerd (Australië, Monaco en Frankrijk) of voor onbepaalde tijd uitgesteld (Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Azerbeidzjan, Canada).

