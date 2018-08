F1-legende Niki Lauda ondergaat longtransplantatie, toestand "zeer ernstig" LPB

02 augustus 2018

20u49

Bron: anp/Krone 2 Formule 1 Voormalig F1-piloot Niki Lauda heeft een longtransplantatie ondergaan. Die was noodzakelijk omdat de 69-jarige Oostenrijkse racelegende, drievoudig wereldkampioen in de F1, zwaar ziek is.

Een ziekenhuis in Wenen bracht het nieuws op verzoek van de familie van Lauda naar buiten. Nadere details werden niet gegeven. In de verklaring verzocht de familie verder de privacy van Lauda zo veel mogelijk te respecteren. Volgens Oostenrijkse media zou zijn toestand "zeer ernstig" zijn.

Lauda vertolkt op de circuits nog steeds een belangrijke rol bij de racestal van Mercedes. Aanvankelijk werd zijn afwezigheid bij de laatste Grote Prijzen verklaard met een griepje, dat hij op vakantie op Ibiza had opgelopen. Na zijn terugkeer liet Lauda zich onderzoeken in het ziekenhuis en belandde er op intensieve. Na enkele dagen mocht hij die afdeling verlaten, maar de voorbije uren zou zijn toestand erg verslechterd zijn. Om die reden werd overgegaan tot een longtransplantatie.

Lauda werd wereldkampioen in 1975, 1977 en 1984. In 1976 leek hij ook op weg naar de wereldtitel, maar tijdens de GP van Duitsland op de Nürburgring vloog hij als gevolg van materiaalpech in de vangrail en dreigde levend te verbranden. De Oostenrijker werd gered door enkele coureurs die achter hem reden en onmiddellijk uit de auto sprongen toen ze de ernst van de situatie inzagen. Lauda liep bij zijn crash destijds ernstige verwondingen op. Ook zijn nieren en longen waren zwaar aangetast. Hij onderging eerder al twee keer een niertransplantatie.