F1-legende Niki Lauda aan de beterhand: "Hij vecht als een leeuw"

20 februari 2019

11u01

Bron: Belga 0 Formule 1 Drievoudig wereldkampioen Formule 1 Niki Lauda is na een longtransplantatie en een zware griepaanval stilaan aan de beterhand. "Het ziet er beter uit. Hij werkt hard", zegt zijn zoon Mathias.

De Oostenrijkse racelegende, die vrijdag 70 jaar wordt, onderging eind vorig jaar een longtransplantatie en werd vorige maand geveld door een heel zware griepaanval. In een revalidatiecentrum in Wenen werkt hij tot zes uur per dag aan zijn lichaam om weer sterker te worden.

"Hij vecht als een leeuw", zegt Mathias Lauda over zijn beroemde vader. "Hij wil zo snel mogelijk terugkeren naar het gewone leven."

Of Lauda, die zetelt in het bestuur van F1-team Mercedes, op 17 maart de openingswedstrijd van het WK in Melbourne kan bijwonen, is nog niet duidelijk. "We zetten geen tijdslimiet. Het is belangrijk dat zijn lichaam weer aansterkt zoals vroeger", aldus Mathias Lauda.

Niki Lauda raakte bij een crash in de Grote Prijs van Duitsland op de Nürburgring in 1976 zwaar verbrand in het aangezicht. Ook zijn longen en nieren liepen ernstige schade op.