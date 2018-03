F1-kampioen Hamilton zorgt voor racismerelletje voor start nieuw seizoen: "In die 11 jaar is er amper iets veranderd" YP

22 maart 2018

12u18

Bron: Daily Mail, Instagram, anp 0 Formule 1 Kort voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen heeft Lewis Hamilton nog een keertje van zich laten spreken. De Britse kampioen die uitkomt voor de Mercedes-renstal liet zich ontvallen dat er "in die elf jaar nog niets veranderd is" in zijn sport. En dan bedoelde hij dat vooral op het vlak van etniciteit.

Het was kort na zijn persconferentie waarbij hij geflankeerd werd door Daniel Ricciardo (Red Bull) en Sebastian Vettel (Ferrari) dat de Brit van leer trok via zijn 'stories' op Instagram. Hij vindt dat zijn teerbeminde sport nog te veel een aangelegenheid is voor enkel blanke mensen en liet dat dus duidelijk blijken. "Er is amper diversiteit in de Formule 1. In die elf jaar dat ik al uitkom in de sport, is er haast niks veranderd", klonk het bij de beelden die achter de schermen gemaakt werden en waarop voornamelijk blanke mensen te zien zijn. Nog in hetzelfde bijschrift volgde dan ook een soort van oproep: "Kinderen, mensen, er zijn zoveel jobs in deze sport waarin iedereen goed kan zijn, ongeacht je etniciteit of achtergrond. #Diversiteit #Jij kan het ook."

Het was overigens niet de eerste keer dat Hamilton, de eerste Afro-Amerikaan in de koningsklasse van de autosport, het onderwerp ter sprake brengt. In 2011, na de Grote Prijs van Monte Carlo in Monaco, vroeg hij zich openlijk af waarom hij tweemaal werd bestraft door de stewards. "Is het dan omdat ik zwart ben?", klonk het toen ook al fors.

"Beetje gek"

Christian Horner, de teambaas bij de Red Bull-renstal, was het alvast niet eens met de kritiek die Hamilton recent uitte via sociale media. "Ik heb nog niet echt geteld, maar ik kan zeggen dat de Formule 1 multicultureel is. Kijk naar de teams en kijk naar de garages. Ik vind het een beetje gek dat hij op een donderdag zijn punt maakt, wanneer je dus niet kan zien wie er de race allemaal bijwoont." De bazen van de Formule 1 zelf weigerden voorlopig elke vorm van commentaar.

Voor de rest was het wel een erg ontspannen Hamilton die vandaag zijn opwachting maakte op de persbabbel. Hij kwam aandraven met een draadloze speaker, waaruit harde rapmuziek kwam geknald. "Ik ben er klaar voor. Het is nu het twaalfde seizoen dat ik deze persconferenties doe en eerlijk: ik vind het niet het meest leuke deel van het weekend. Ik kijk er vooral naar uit om te gaan racen", klonk het.

Zorgen om zichtbaarheid Formule 1 door halo

Ook de nieuwe 'halo' kwam natuurlijk uitgebreid ter sprake. Die moet de coureurs extra bescherming geven, maar echt blij zijn zij daar nog niet mee. De ringvormige beugel op de cockpit belemmert niet alleen het zicht van de coureurs, het zorgt er ook voor dat ze voor het publiek minder goed te herkennen zijn. Juist de helm was vaak het herkenningspunt om rijders van hetzelfde team uit elkaar te houden. "Het is nu bijna zinloos om een mooi ontwerp te maken", aldus Hamilton. "Ik kan de verf er beter af halen en met een witte helm gaan rijden, dat scheelt nog gewicht ook. Maar goed, ze zullen er wel iets op bedenken."

Daniel Ricciardo, ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull, vindt dat alle coureurs een 'eigen' kleurtje moeten krijgen op hun bolide. "Want nu zitten we verscholen achter de halo."

"De positie van de halo kunnen we niet veranderen, hij kan niet achterop de auto. Maar ze zouden ons moeten toestaan om onze halo allemaal een eigen design te geven", was de mening die Sebastian Vettel was toegedaan.

Nieuwe 'liefje' van Vettel heet Loria

Nog dit: Vettel geeft zijn bolide voorafgaand aan het seizoen altijd een bijnaam. de Duitse Formule 1-coureur heeft de Ferrari SF71H waarmee hij in 2018 voor zijn vijfde wereldtitel gaat, omgedoopt in Loria.

In zijn jaren bij de Oostenrijkse renstal Red Bull koos Vettel vaak voor exotische en dubbelzinnige namen zoals 'Randy Mandy', 'Kate's Dirty Little Sister' en 'Kinky Kylie'. De Duitser werd in de Red Bull vier keer op rij wereldkampioen, van 2010 tot en met 2013. Vettel stapte in 2015 over naar Ferrari en bij de roemruchte Italiaanse renstal is hij de romantische kant op gegaan. De dertigjarige Duitser koos daar achtereenvolgens voor Eva (2015), Margherita (2016) en Gina (2017). Wat de achtergrond van de naam Loria is, wilde het kamp-Vettel niet loslaten.

De Duitser eindigde afgelopen jaar in 'Gina' als tweede in het WK, achter Lewis Hamilton. Beide coureurs gaan dit jaar voor hun vijfde wereldtitel in de Formule 1.