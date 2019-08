F1-kalender 2020 krijgt vorm: zonder GP van Duitsland, maar met Nederland en Vietnam LPB

28 augustus 2019

15u57

Bron: Belga

Terwijl zondag de GP Formule 1 van België op het circuit van Spa-Francorchamps op het programma staat, zijn de FIA-bobo's al volop bezig met het bouwen van de kalender voor 2020. Die zal geen GP van Duitsland meer bevatten, volgens het gespecialiseerde Duitse automagazine Auto, Motor und Sport. Nederland viert zijn terugkeer en ook Vietnam komt erbij. Er zouden 22 GP's gereden worden, dit jaar zijn er dat nog 21.

Het circuit van Hockenheim - iconisch in de F1 met 64 GP's sinds 1951 - verdwijnt door een gebrek aan middelen. Mexico verlengde zijn contract met de F1 dan weer tot en met 2022.

Het seizoen opent volgend jaar traditiegetrouw in Australië (15 maart). Een week later staat Bahrein op het programma, waarna vijftien dagen later voor een eerste keer Vietnam aangedaan wordt. Nederland maakt zijn wederoptreden met de GP in Zandvoort op 3 mei. Een week later trekt het F1-circus toch ook opnieuw naar Barcelona. De Catalaanse autoriteiten hadden moeite om het financiële plaatje rond te krijgen, maar er komt zo toch voor het 30ste jaar op rij een GP in de Catalaanse hoofdstad.

Spa-Francorchamps is er aan het einde van de zomer ook opnieuw bij, ook in 2021 is de Belgische GP verzekerd van haar plaatsje. Spa-Francorchamps maakt sinds de start van de Formule 1 in 1950 deel uit van het circuit. Het seizoen zal opnieuw afgesloten worden in Abu Dhabi (29 november).