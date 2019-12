F1-directeur ziet Verstappen in 2020 om wereldtitel strijden: “Hij maakt steeds minder fouten uit opvliegendheid” LPB

03 december 2019

18u25

Bron: motorsport.com 0 Formule 1 Max Verstappen is klaar om in 2020 de strijd om de wereldtitel aan te gaan met Lewis Hamilton. Dat zegt F1-directeur Ross Brawn bij motorsport.com. “Hij maakt steeds minder fouten.”

Twee poles (de eerste in zijn carrière, red.), drie GP-zeges en derde in de WK-eindstand. Max Verstappen heeft zijn beste seizoen in de Formule 1 achter de rug. Voldoende voor Brawn, sinds begin 2017 directeur bij Formula One Group, om Verstappen naar voren te schuiven als uitdager van Lewis Hamilton in de race om de wereldtitel.

“Max is pas 22 jaar oud en verkeerde dit seizoen in zijn meest klinische vorm tot op heden”, zegt Brawn. “Hij scoorde in Hongarije de eerste pole in zijn F1-carrière, daarna volgde een tweede in Brazilië. Bovendien voegde hij drie GP-zeges aan zijn totaal toe, dat nu op acht staat. Veel belangrijker is echter dat we Max dit seizoen minder fouten zagen maken. In het verleden speelde zijn ongeduldige karakter hem vaak parten. Die momenten van opvliegendheid hebben hem de voorbije seizoenen veel gekost. Dit seizoen zagen we dat veel minder. Max is er klaar voor om Hamilton uit te dagen.”

Met Honda als motorleverancier voor de Red Bull-bolide beschikt Verstappen over het materiaal om de strijd met Hamilton aan te gaan. “Om wereldkampioen te worden, heb je uiteraard een geschikte wagen nodig”, zegt Brawn. “Aan het begin van het seizoen was Verstappens wagen nog niet competitief genoeg. Maar gedurende het jaar hebben Red Bull en Honda diverse stappen gezet. Op dit moment boeken ze resultaten die erop wijzen dat ze in 2020 voor de wereldtitel kunnen strijden.”