F1-collega haalt uit: "Ik kan niet wachten tot Alonso met pensioen gaat" LPB

02 september 2018

11u04

Bron: anp 0 Formule 1 Kevin Magnussen heeft zijn collega Fernando Alonso ervan beschuldigd dat die zich als een god gedraagt. De Deense coureur van het F1-team Haas zei na de kwalificaties van gisteren in Monza dat hij niet kan wachten tot de Spanjaard na dit seizoen stopt met Formule 1.

Magnussen liet zijn woede de vrije loop nadat Alonso hem tijdens de tweede fase van de kwalificaties wilde inhalen tijdens een snelle ronde. De Deen, die zich niet bij de tien snelste auto's wist te scharen, gooide de deur dicht. "Ik ga hem er niet langs laten en mijn eigen rondje opofferen", foeterde Magnussen. "Ik weet dat hij denkt dat hij een god is, maar geen denken aan. Absoluut niet."

Alonso maakte het volgens de Deen na de kwalificaties nog erger. "Hij kwam naar mij toe en lachte me in mijn gezicht uit. Totaal respectloos. Ik kan niet wachten tot hij met pensioen gaat."

Alonso stapt volgende week in Alabama opnieuw in een IndyCar-bolide. De Spanjaard, die eind dit seizoen de Formule 1 vaarwel zegt, stapt daarna wellicht over naar de Amerikaanse IndyCar-series, al is dat nog niet voor officieel verkondigd.