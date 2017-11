F1-bolide van Michael Schumacher voor recordbedrag geveild in New York Redactie

13u23

Bron: Belga 1 EPA

Twee dagen nadat 'Salvator Mundi' van Leonardo Da Vinci in New York geveild werd voor maar liefst 450,3 miljoen dollar (382 miljoen euro), is er vandaag ook een recordbedrag opgehaald voor een Formule 1. Een Ferrari van Michael Schumacher ging onder de hamer voor 7,5 miljoen dollar (6,35 miljoen euro).

De F1 van de zevenvoudige wereldkampioen werd te koop aangeboden door Sotheby's in New York, vooraf werd er een opbrengst van vier à vijf miljoen dollar verwacht. De F1 waarmee Schumacher in 2001 de Grote Prijs van Monaco won, viel uiteindelijk dus een pak duurder uit.

REUTERS

REUTERS

REUTERS