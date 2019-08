F1 bevestigt kalender voor 2020 met 22 wedstrijden XC

29 augustus 2019

11u14

Formule 1 Het wereldkampioenschap Formule 1 bestaat volgend jaar voor het eerst uit 22 races, een meer dan dit jaar. Dat nieuws was al eerder uitgelekt en is vandaag officieel bevestigd.

Het 70ste seizoen in de topklasse van de autosport start traditioneel met de GP van Australië in Melbourne op 15 maart en eindigt op 29 november in Abu Dhabi. De Belgische GP staat als veertiende op 30 augustus geprogrammeerd in Spa-Francorchamps. Vietnam is een nieuwkomer. Op 5 april zal voor het eerst worden geracet in Hanoi.

Nederland viert met een wedstrijd in Zandvoort op 3 mei zijn terugkeer. De GP van Duitsland verdwijnt zoals aangekondigd van de kalender. Op 4 oktober moet de Internationale Autosportfederatie FIA de kalender voor 2020 nog officieel goedkeuren.

Kalender

1. 15/03 - GP van Australië (in Melbourne)

2. 22/03 - GP van Bahrein (in Sakhir)

3. 05/04 - GP van Vietnam (in Hanoi)

4. 19/04 - GP van China (in Shanghai)

5. 03/05 - GP van Nederland (in Zandvoort)

6. 10/05 - GP van Spanje (in Montmelo)

7. 24/05 - GP van Monaco (in Monte Carlo)

8. 07/06 - GP van Azerbeidzjan (in Bakoe)

9. 14/06 - GP van Canada (in Montreal)

10. 28/06 - GP van Frankrijk (in Le Castellet)

11. 05/07 - GP van Oostenrijk (in Spielberg)

12. 19/07 - GP van Groot-Brittannië (in Silverstone)

13. 02/08 - GP van Hongarije (in Mogyorod)

++ 14. 30/08 - GP van België (in Spa)

15. 06/09 - GP van Italië (in Monza)

16. 20/09 - GP van Singapore

17. 27/09 - GP van Rusland (in Sotsji)

18. 11/10 - GP van Japan (in Suzuka)

19. 25/10 - GP van Verenigde Staten (in Austin)

20. 01/11 - GP van Mexico (in Mexico-Stad)

21. 15/11 - GP van Brazilië (in Sao Paulo)

22. 29/11 - GP van Abu Dhabi