F1 begint eraan op 5 juli en wil nog 18 races rijden Redactie

27 april 2020

10u46

Bron: www.fangio.be 0 Formule 1 Chase Carey, CEO van de Formule 1, heeft in een statement op de officiële F1-site bekend gemaakt hoe het seizoen er dit jaar uit zal zien. Een volledige kalender hebben we nog niet, een startdatum wel: 5 juli in Oostenrijk.

“We willen graag starten met racen in Europa, meer bepaald in juli, augustus en begin september, met de eerste race die plaatsvindt in Oostenrijk. In september, oktober en november zouden we in Eurazië, Azië en Noord- en Zuid-Amerika gaan racen, waarbij we het seizoen in december zouden afsluiten in het Midden-Oosten, met Bahrein voor de traditionele finale in Abu Dhabi. In totaal voltooien we tussen de 15 en 18 wedstrijden”, laat Carey op de officiële F1-site noteren.

Verder lezen we dat de eerste races inderdaad zonder fans zullen doorgaan, maar dat er hoop is om dit jaar nog enkele races te laten doorgaan met gevulde tribunes, natuurlijk met alle mogelijke respect voor de gezondheid van rijders, teams en supporters.

Wie wel, wie niet?

Welke races dit jaar wel of niet zullen verreden worden, is nog niet helemaal duidelijk. Wel weten we sinds vanmorgen dat de GP van Frankrijk er niet bij zal zijn. Het organiserend comité maakte immers bekend dat er in 2020 geen F1-motoren zullen brullen op het circuit van Le Castellet. Eerder werd ook al de GP van Monaco definitief geschrapt.