Explosiegevaar bij Ferrari: "Ik vind dit niet fair" VETTEL NEEMT IN SINGAPORE REVANCHE OP LECLERC NA SLIMME PITSTOP Jo Bossuyt

23 september 2019

08u20 0 Formule 1 Twee weken geleden, in Monza: Charles Leclerc die zijn teamgenoot een loer draait. Gisteren, in Singapore: de rollen omgekeerd. Sebastian Vettel die de afspraken niet nakomt. Het leverde hem zijn eerste zege van het seizoen op. Maar creëerde vooral een explosieve sfeer bij Ferrari.

De ingrediënten voor een boeiend Formule 1-seizoen? Makkelijk. Twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Check. Daarnaast wat solfer en vuur, die gemengd een giftig sfeertje verspreiden. Check.

Voor dat eerste zorgt Ferrari. Domineerde Mercedes de eerste seizoenshelft, dan is Ferrari nu de sterkere partij. Dankzij upgrades voor de motor, die ervoor zorgden dat Leclerc zowel in Francorchamps als in Monza kon winnen. Maar, verrassender, ook dankzij aerodynamische ingrepen. Niemand die verwachtte dat Ferrari ook in Singapore voorop ging rijden, op dat bochtige circuit. Ja dus. Dankzij een nieuwe onderkant, achtervleugel en snoet. Leclerc dus op poleposition, klaar voor zijn derde zege op rij. Dat was de algemene verwachting. Zeer zeker toen de jonge Monegask vlekkeloos uit zijn startblok kwam.

