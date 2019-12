Exit Kimi, enter Mick? Het plan van Schumacher om de Formule 1 te bereiken XC

30 december 2019

11u55 0 Formule 1 Mick Schumacher heeft een droom: wereldkampioen Formule 1 worden, net zoals zijn vader Michael. Het plan is alvast om vanaf 2021 in de koningsklasse van de autosport actief te zijn.

Schumacher junior werd na een sterke eindsprint in 2018 kampioen in het Formule 3-kampioenschap, waarna hij de stap naar de Formule 2 maakte. De verwachtingen waren hoog, maar de Duitser kon die niet inlossen. Mick eindigde ondanks een zege in Hongarije op een teleurstellende twaalfde plaats in het kampioenschap.

Sabine Kehm, de manager van Formule 1-legende Michael, volgt Mick op de voet en behoudt het vertrouwen in de jonge Schumacher. “Hij heeft gewoon veel pech gehad”, vertelde ze in Die Welt. “Ik ben ervan overtuigd dat hij wereldkampioen kan worden in de Formule 1.”

Om in die Formule 1 te geraken, is er ook een FIA Super Licentie nodig. En die heeft de 20-jarige Mick, dankzij de titel in de Formule 3, alvast op zak. Daarnaast zijn er maar weinig racers die op die leeftijd al zo veel kilometers met een Formule 1-bolide hebben gereden – Mick mocht dit jaar testdraaien bij Ferrari en Alfa Romeo.

In dat opzicht heeft Schumi junior een streepje voor. Het doel is om in 2021 een zitje te veroveren in de Formule 1. Máár: dan moet hij bij Prema wel presteren in het komende F2-seizoen. In dat geval wordt er mogelijk een stoeltje gereserveerd bij Alfa Romeo (dat een sterke band heeft met Ferrari), aangezien Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi een contract hebben dat na 2020 afloopt. Exit Kimi, enter Mick?