Exit Alonso geeft Vandoorne nog geen zekerheid JB/LPB

16 augustus 2018

09u40

Bron: ESPN/AD 9 Formule 1 Nog negen GP's en Fernando Alonso (37) houdt het voor bekeken in de Formule 1. De tweevoudige wereldkampioen kondigde dinsdag zijn afscheid aan. Voor Stoffel Vandoorne, zijn ploegmaat bij McLaren, blijft het afwachten.

Het enige wat verandert, is dat er een plaatsje meer beschikbaar is in de Formule 1 volgend jaar, want Alonso plant zijn steven naar de Indy Car Series in de Verenigde Staten te wenden. In de officiële communicatie over de exit van de Spanjaard repte McLaren met geen woord over Vandoorne. Een veeg teken is dat. De kans is groot dat McLaren Carlos Sainz jr (23 en dit seizoen bij Renault) binnenhaalt na eerder naast Daniel Ricciardo (van Red Bull naar Renault) en Kimi Räikkönen (die normaal bij Ferrari blijft) te hebben gevist. Volgens ESPN zou McLaren uiterlijk in Monza (2 september) aankondigen dat Sainz een contract voor twee seizoenen heeft getekend. Daarnaast is het uitkijken naar wat McLaren doet met Lando Norris (18), beschermeling van teambaas Zak Brown. Andere oorden opzoeken is het beste voor Vandoorne. Dat Alonso stopt, is geen goed teken voor onze landgenoot. Het bewijst dat de Spanjaard zeer goed beseft dat er een gigantisch mirakel nodig is om McLaren volgend seizoen niet opnieuw te zien sukkelen. Mocht hij enige kans op de wereldtitel volgend seizoen gevoeld hebben, zou hij wel doorgegaan zijn.

Vandoorne voelt de hete adem van dat jonge Britse talent Lando Norris momenteel alvast in de nek. Drie minuten na de bekendmaking van het nieuws van het afhaken van Alonso, tweette Norris: "Interessant". Dat de stoelendans in de Formule 1 definitief begonnen is, is duidelijk. Maar of dat ten koste gaat van het zitje van Stoffel Vandoorne? Wait and see.

De overgang van Sainz naar McLaren lijkt in elk geval de weg vrij te maken voor Pierre Gasly om bij Red Bull aan de slag te gaan. Bij Red Bull zou de 22-jarige Fransman de nieuwe teamgenoot van de Nederlander Max Verstappen worden. Gasly rijdt op dit moment nog voor Toro Rosso, het kleine broertje van Red Bull.